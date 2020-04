Ebru Şancı kimdir çileden çıktı sosyal medyadan isyan etti!

2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen ve ikizleri Mila ve Ceylin'i kucağına alan eski manken Ebru Şancı son günlerde yaşadığı sitede yöneticiyle sorunlar yaşıyor. Hayvanları beslediği için evine kağıt gelen Şancı sosyal medyadan ateş püskürdü.

''7 milyon hayvanseverin fikrini merak ediyorum''

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı evinde, 8 köpekle yaşıyor.Bu durum ise yaşadığı sitenin bazı sakinlerini rahatsız ediyor. Şancı geçtiğimiz gün evine gönderilen bir uyarı kağıdını görünce çileden çıktı. Şancı o kağıdı şu notla paylaşım isyan etti: Şimdi sizinle trajikomik bir şey paylaşmak istiyorum ve 7 milyon hayvanseverin fikrini merak ediyorum! Ve bu iş yargıya gidince hepinizden sosyal medya desteği bekliyorum... Bahsi gecen 4/5 tane site yöneticisi (bütün işleri köpekle uğraşmak başka hiçbir işe yaramıyorlar!) bana ve hayvansever komşularıma bu yazıları yollamışlar. Belediyenin küpesi olan sokak köpeklerini bizlere mobbing uygulayarak üstümüze almamızı yoksa yasa dışı yollarla siteden atacaklarını söyleyen bir kağıt yollamışlar... Ve aynı yönetim ayda bizden topladığı villa başına 1850 TL'lik aidatımızla 80.000 TL'lik köpek rehabilite etmek adına para toplamışlar ama amacı ne onu bile söylemiyorlar! İstanbul Deftedarlığı'nın bu bütçeyi incelmesini rica ediyoruz. Açıklama bekliyoruz bu 80.000 TL nereye ayrıldı? Verecek cevabınız yoksa o parayı bu zor günlerde geçim derdine düşen insanlar için harcamanızı talep ediyoruz!

''Rezaletten çekinmem''

Böyle bir yasal hakkınız yok bunu sitede bizim baktığımız hiçbir köpek birine saldırmadı ne bir video kaydı ne de ısırılma belgeniz var yani koca bir yalan!!!! Bir de buraya imzasını atan beylerden birinin karısı daha önce paylaşmıştım köpekleri yasa dışı yollarla siteden atmayı teklif eden bir canlı delilleri duruyor zaten!!! Bu saatten sonra benim ya da arkadaşlarımın köpeklerinin yasa dışı yollarla siteye sokulan herhangi bir aracı @securitasturkey sorumluluğunda sayarım görüntülerinde savcılığa verilmesini rica ederim. @arnavutkoybelediyesi @tarimgovtr @foxhaber @showtv @kanald ve tekrar belirtirim ki köpeklerime dokunanla ömür boyu uğraşır hiçbir mahkemeden ve rezaletten de çekinmem bilginize.... Sitenin telefonu kağıdın altında yazıyor bilginize! Şimdiden hayvansever dostalarıma teşekkür eder Allah'ın sessiz kullarını koruduğunuz ve kolladığınız için rabbim elinizi darda bırakmamasını temenni ederim. Ve bütün bunlar bittiğinde sitemizin aslında yasal olarak halka açık olan ormanında herkesi mangal davet ediyorum. NOT: Korkak ve tırsak hayvan düşmanları sahte hesap açıp yazacagınıza ... yetiyorsa kendi hesabınızdan yazın..."

Ebru Şancı kimdir?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama” Bölümünde okuyarak bitirmiştir.17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü.2013 yılında Yağmurdan Kaçarken isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One’da da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı.