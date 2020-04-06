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Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması paylaşımları çalışanım yaptı!

Erkan Petekkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan yazdıklarıyla ilgili açıklamada bulundu.Hakaret dolu ifadeleri bir çalışanının yazdığını söyledi.

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması paylaşımları çalışanım yaptı!
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Oyuncu Erkan Petekkaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan paylaşımına yaptığı yorumla sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.Petekkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla  hakaret dolu ifadeleri bir çalışanının yazdığını söyledi.

''Terbiyesiz, defol''

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi 

Instagram hesabı yeniden aktif hale gelen oyuncu, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Petekkaya, hakaret dolu ifadeleri kendisinin yazmadığını, bir çalışanının hakaret içerikli yorumları yazdığını söyledi. Petekkaya açıklamasında "Daha önce 18 kez hacklediğim için bu durum da öyle bir şey zannettim. Kendisi ile konuştum çok pişman olduğunu söyledi. Ülkemizin bu zor günlerinde tüm bu yaşananlar için çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması paylaşımları çalışanım yaptı!

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