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Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap!

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, YouTube kanalından yayınladığı videosunda "Survivor'da oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap!
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Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, YouTube kanalından yayınladığı videosunda "Survivor'da oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap verdi. Öztürk, "Yasak olduğunu düşünmüyorum ama oruç tutana yemek konusunda ayrıcalık tanımazlar" cevabını vererek merak edilen soruyu yanıtlamış oldu. 

''Oruç tutmak yasak değil ama ayrılcalık tanınanamaz''

Takipçilerinden yarışmayla ilgili gelen soruları yanıtlayan Semih Öztürk, "Survivor'da oruç tutmak yasak mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Oruç tutmanın yasak olduğunu düşünmüyorum. Buna net bir cevap veremiyorum çünkü benim yarıştığım sene Ramazan ayına denk gelmedi. Ben böyle bir olay yaşamadım. Oruç tutmanın yasak olduğunu düşünmüyorum. Bu Allah'la birey arasında olan bir durum. Zaten oruç tutmak isteyen yarışmacıların da çok zorlanacağını düşünmüyorum orada derin bir açlık olduğu için. Orada oruç tutmak güzel olabilir çünkü orada manevi gücü fazla ihtiyacın oluyor. Bu anlamda Allah'la mesafeni daha iyi yakınlaştırabilirsin. Bu bir yarışmacı için güç kaynağı olabilir. Ama 'Ben oruç tuttum bana bir sandviç verin' gibi bir imtiyaz asla söz konusu olamaz. Gider suyunla orucunu açarsın."

''Adada ibadet etmek çok mantıklı'' 

Öztürk daha önce de yayınladığı videosunda "Survivor'da ibadet ediliyor mu?" sorusuna "Evet, ben şahit oldum; namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı. Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" yanıtını vermişti.

 

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