Tel kadayıf nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Cevizli ve fıstıklı versiyonlarıyla tel kadayıf, Türk mutfağının enfes tatlarından biri. Evde yapacağınız tel kadayıfın incecik, çıtır çıtır ve formda olması için tel kadayıfları özenle sıkıştırıyoruz. Pişirdikten sonra soğuk şerbetle tatlandırıyoruz. İşte tüm detaylarıyla tel kadayıf tarifi...

Kadayıf tarifi için malzemeler

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı

1/2 su bardağı antep fıstığı içi

1 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Püf noktası:

Kadayıfları, birbirine yapışmaması ve tel tel ayrılması için keskin bir bıçak yardımıyla üç, dört eşit parçaya bölün. Tel tel açıp, dittikten sonra kullanın. Arzuya göre önceden derin dondurucuda kapalı bir kapta beklettiğiniz kadayıfları kırarak kullanın. Fırından çıkan sıcak kadayıfı 2-3 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerine soğuk şerbet gezdirin.Her iki tarafının eşit derecede pişmesi için; pişirme işleminin sonuna doğru ters çevirdiğiniz kadayıfı aynı tepside 10 dakika daha pişirin.

Yapılışı:

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Tencereye aktardığınız su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirdiğiniz şerbet karışımına limon suyu ekleyip 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Soğuması için ayrı bir yerde bekletin. Tel kadayıfı, yayvan bir tepsiye alın. Kadayıfları, elinizle açıp havalandırdıktan sonra açın. Tereyağını, kısık ateşte eritin. Kullanacağınız tepsiyi bolca yağlayıp geri kalan tereyağını ılınması için kenarda bekletin. Bütün Antep fıstıklarını yağlanmış fırın tepsisine serpiştirin.

Yağlanmış ve fıstıkla kaplanmış fırın tepsisinin tabanını tel tel açtığınız kadayıfların yarısıyla kaplayın. Bu esnada kadayıfları azar azar serpiştirin ve tereyağına yapışmalarını sağlayın. İyice sıkışması için bir tepsiyle bastırarak üzerinden geçin. İnce çekilmiş Antep fıstığı içini kadayıfların üzerini örtecek şekilde tepsiye serpiştirin. Kalan kadayıfları azar azar ekleyin. Sıkışması için üzerlerine bastırarak fıstıkların üzerini kaplayın. Kalan eritilmiş tereyağı ile tatlının üzerini yağlayın.

Fıstıklı kadayıfı, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Üst kısmı kızaran tatlıyı, dikkatli bir şekilde ters çevirip, diğer tarafını da 10 dakika kadar kızartın. Her iki tarafı da nar gibi kızaran kadayıfı, ılınması için 2 dakika kadar bekletin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti azar azar gezdirin.

Şerbetini içine çeken kadayıfı, dilimledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.