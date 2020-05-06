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Haşimato nedir tiroit hormonunun işleyişinin bozulmasına neden oluyor!

Kadınlarda erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülen haşimato hastalığı hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için paylaştık...

Haşimato nedir tiroit hormonunun işleyişinin bozulmasına neden oluyor!
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Haşimato hastalığı 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından tanımlandığı için bu ismi almıştır. Bu hastalık, tiroit bezinin kendi koruma mekanizmasını, tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkan bir tiroit hastalığıdır. Bu durum tiroit hormon fazlalığı yani hipertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabilmektedir. Peki haşimato hastalığı önlemek için neler yapılmalı? Nasıl beslenmeli? Detaylar haberimizde!

Haşimato hastalığı nedir?

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminizin, Adem elmasının altındaki boynun dibindeki küçük bir bez olan tiroide saldırmasıdır. Tiroid, boynunuzun önünde küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid hormonları vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını kontrol eder, böylece vücudunuzdaki hemen hemen her organı, hatta kalbinizin atış şeklini etkiler. Yeterli tiroid hormonu olmadan, vücudunuzun işlevlerinin çoğu yavaşlar.

Kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinen Hashimoto hastalığında iltihaplanma, genellikle tiroid bezinin daha az aktif olduğu bir durum olan hipotiroidizme yol açar. Hashimoto hastalığı, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkiler, ancak her yaştaki erkeklerde ve kadınlarda ve çocuklarda da ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse, hipotiroidizm gebe kalma problemlerine ve hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir.

Haşimato hastalığının yaygın belirtileri

Sürekli uyku hâli ya da uykusuzluk.
Halsizlik, bitkinlik ve enerji eksikliği.
Kilo almaya ya da kilo vermeye eğilim.
Sürekli mutsuz ve depresyonda hissetmek ya da panik atak, kaygı gibi duygu durum bozuklukları.
Kabızlık veya ishal gibi bağırsak fonksiyonlarındaki sorunlar.
Kalpte ritim bozukluğu.
Saç dökülmesi, kırılgan saç telleri ya da cilt kuruluğu gibi problemlerdir.

Haşimato hastalığını geriletmek için bunlara dikkat!

- Bol miktarda selenyum içeren ayçiçeğini ve cevizin Haşimato hastaları tarafından tüketilmesinde fayda var.

- Haşimato hastalığında beslenme doğal ve mevsimsel olmalıdır. Hastalarının tarım ilaçları gibi toksinlere olan maruziyeti azaltılmalı.

- Tiroid hastalıklarını önlemek için alınan önlemlerden biri de sofra tuzunun içine iyot katılmasıdır. Ama zararlı maddeler içeren rafine tuzlar yerine doğal olarak iyot zengini olan kaya tuzunu tercih edin.

- Deniz balıkları bol miktarda iyot içerir. Bol bol tüketilmelidir. Sardalye, hamsi gibi ağır metaller içermeyen küçük balıkları tercih edin.

- Selenyum açısından zengin birer kaynak olan soğan ve sarımsak aynı zamanda iyot da içerir.

- Haşimato hastalarının diyetinde bol miktarda soğuk sıkma sızma zeytinyağı, halis tereyağı ve Hindistan cevizi yağı bulunmalı.

 

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