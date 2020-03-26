TikTok hesabını tepkiler üzerine kapatan Şeyma Subaşı yeni video paylaştı!

Popüler video düzenleme ve paylaşma uygulaması TikTok'ta hesap açan ünlüler kervanına Şeyma Subaşı da katıldı. Uygulamada cesur kıyafetiyle dans videosu yayınlayan Şeyma Subaşı, takipçilerinin gösterdiği tepki sonrası hesabını kapattı. Ancak Subaşı TikTok'a bir gün ara verebildi ve hesabını yeniden aktif etti.

Yeni dans videosuyla TikTok'a dönüş yaptı

Subaşı yine oldukça cesur kıyafetiyle dans videosu çekerek TikTok'a geri döndüğünün müjdesini verdi. Subaşı'nın dans kombini bu kez atleti ve taytı oldu.

Sağduyulu olmaya davet etti

Yurt dışından gelen İtalyan sevgilisi 14 kuralına uymayan Şeyma Subaşı, tepkilerin odağı olmuştu. Gelen tepkiler ve evden çıkmama kararı üzerine vaktini evinde geçiren Şeyma Subaşı, bugün Instagram hesabından konu hakkında yeni bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...

Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak... Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım. Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek. Hiçbir şeyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanmaya devam edin..."