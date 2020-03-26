Mide fıtığı nedir midenin üstündeki kasların genişlemesi sebep oluyor!

Her yaşta görülebilen bir hastalık olan mide fıtığı daha çok orta yaş üzeri kişileri etkiliyor. Mideyi yemek borusuna bağlayan üst kısımda bulunan kasların erimesi sonucu midenin yemek borusuna sarkması hastalığı oluşturur. Midenin üst kısmında bulunan kasların genişlemeye ve zayıflamaya yatkın olması değişik tetikleyicilerle birlikte mide fıtığına neden olur.

Mide fıtığı olan kişilerde midede yemek borusuna sarkan kısım fıtıklaşır. Mide fıtığının büyüklüğü ve reflünün seviyesi uzmanın kararıyla cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi müdahale sonucunda çoğu zaman kesin bir sonuca ulaşılmaktadır. Mide fıtığına iki şekilde rastlanır:

Paraösefagal mide fıtığı

Paraösefagal mide fıtığı olarak adlandırılan mide fıtığı çeşidi ile çok fazla karşılaşılmamakla birlikte yoğunlukla kadınlarda meydana gelmektedir. Zamanında tedavi edilmeyen mide fıtığı artık yemek borusuyla beraber göğüs boşluğuna doğru kayar ve o bölgede fıtıklaşmaya başlar. Paraösefagal mide fıtığının ilerlemesi yaşamsal riske yol açmaktadır. Mutlaka cerrahi müdahale gerektirir ve tedavisi asla geciktirilmemelidir.

Sliding hernia (Kayma tipi mide fıtığı)

Genellikle reflü ile bağlantılıdır ve bu hastalık da midenin yemek borusuyla birlikte göğüs boşluğuna kaymasıyla meydana gelir. İlk aşamalarda normal mide fıtığı ile aynı belirtileri gösterir ancak ilerlemesi durumunda paraösefagal mide fıtığına dönüşebilir.

Mide fıtığı belirtileri

Mide fıtığı başlangıçta genel olarak bir belirti vermemektedir. Belirti verdiği durumlarda ise midede eğilme, ağır kaldırma veya tuvalet düzensizlikleri sebebiyle oluşan basınç sebebiyle göğüs kemiği arkasında yanma ve ekşime meydana gelebilir. Mide fıtığı hastalığının seviyesine göre de belirtiler değişiklik gösterir. Başlangıç seviyesinde hastalık belirgin bir belirti ortaya çıkarmazken, orta ve ileri düzeyde ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir. Göğüs kemiğinin arka tarafında yanma, ekşime veya ağza aniden gıda atıklarının gelmesi, boğaza doğru ilerleyen ağrı ve geceleri aniden başlayan öksürük nöbetleri mide fıtığı belirtileridir.

Paraösefagal mide fıtığı ve kayma tipi mide fıtığında yemek yedikten bir süre sonra aşırı doyma hissi ve yutkunurken zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bazı paraösefagal mide fıtığı hastalarında mide kanaması veya kahve telvesi şeklinde kan kusma meydana gelebilir. Böyle durumlarda acil cerrahi müdahale gerekmektedir ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Mide fıtığı tedavisi

Mide fıtığı tedavisi gastrit ve reflü hastalığı tedavisi ile benzerlik göstermektedir. Belirli bir ilaç tedavisi yoktur. Kişinin düzenli bir diyet uygulayarak mide sağlığını koruması en etkili tedavidir.

Asitli içecekler, kahve ve çikolatadan uzak durulmalı

Mide fıtığı hastalığı teşhisi koyulan hastalar asitli yiyecek ve içeceklerden, kahve, tereyağı ve çikolata gibi yiyeceklerden kaçınmalıdır. Bu hastalar yemek yedikten en az 3 saat sonra uyumalıdır. Gece midede basınç oluşmaması için baş göğüsten daha yüksek bir seviyede konumlanacak şekilde yüksek bir yastıkla yatmalıdır. Mide içerisinde gaz yapabilecek ürünlerin tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

İleri düzey mide fıtığında cerrahi müdahale

İleri düzey mide fıtıklarında ise uzmanın uygun görmesi durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır. Midenin fıtıklaşan bölümü yerine getirilerek yeniden fıtıklaşmaması için gerekli müdahaleler yapılır. Hastalığın boyutunun uygun olması durumunda ve cerrahın önerileri doğrultusunda genellikle laparoskopik ameliyat tercih edilmektedir.