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Survivor Berna Canbeldek kimdir iç çamaşırlı karantina pozuyla olay oldu!

Survivor'da yarışarak adını duyuran Berna Canbeldek, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu.

Survivor Berna Canbeldek kimdir iç çamaşırlı karantina pozuyla olay oldu!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında iki kez yarışarak adını duyuran Berna Canbeldek sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimer arasında yer alıyor. Canbeldek, koronavirüsten korunmak için evinde kendini karantinaya aldı. Takipçileriyle iç çamaşırlı karantina pozunu paylaşan Berna sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı. 

Cesur pozuna beğeni yağdı 

Eve kapanan Survivor'ın eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından sporcu sütyeni ve mini şortlu pozunu paylaşan Berna, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" dedi.

Survivor Berna Canbeldek kimdir iç çamaşırlı karantina pozuyla olay oldu!

Berna Canbeldek kimdir? 

Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgileniyor. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşıyor.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014-2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katıldı ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları'nda ring'e çıktı.

Survivor Berna Canbeldek kimdir iç çamaşırlı karantina pozuyla olay oldu!

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