Eda Ece'den koronovirüs isyanı bizim de korunma hakkımız var!

Çin'de başlayıp Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılan koronovirüs vakaları artarken pek çok önlem alınmaya devam ediyor. Tüm bu önlemler alınırken dizi çekimlerinin hala süratle devam ediyor olması ünlü oyuncu Eda Ece'yi kızdırmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece, duruma isyan etmişti. Ece yeni bir paylaşımda daha bulundu. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Ece, Kalabalıkta çalışan herkes tehlikededir. Kendinizi koruyun. Hakkınızı arayın. Bu salgın hepimizin ortak derdidir'' diyerek isyan etti.

''Konu şuan çok daha ciddi''

"En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! işimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar, bu nedenle başarılı olabildim zaten. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli, uzun saatler de buna dahil. Konu şu an çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. "Gezen virüs değil, sizsiniz" diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yan yana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor İstanbul'un 2-3 yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz.

''Bizi çok rahat koşullardayız sananlar''

Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan, çok rahat koşullardayız sananlar, işin iç yüzünü, set hayatını hiç bilmiyor demektir. Oyunculara ayrıcalık tanındığı filan yok, ama yine de bizden de ağır çalışan ekip arkadaşlarımı korumak benim görevimdir. 150 kişi, farklı görevdeki çalışma arkadaşlarımızla, biz de kendi şartlarımız da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bundan doğal ne olabilir? Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa, hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki 2-3 hafta diyorlarsa, bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç, ücretli izin verilse tüm ekip arkadaşlarımıza. Sağlık sektöründe çalışan ve çalışmaya devam eden herkese, onlara en çok ihtiyacımız olan bugünlerde özverileri için teşekkür ediyoruz. Minnetarız.

''İnsan olmaya davet ediyorum''

Biz diğer mesleklerdeki vatandaşlar olarak ortada dolanmayarak, taşıyıcı olduğumuzu bilmeden yayılmasına engel olarak yarar sağlayabiliriz. Bu hayatta önce sağlık. bize saldıran, kötü yorum yapıp, sağlığımızdan endişe duyduğumuz, bilinçli hareket etme çağrısı yaptığımız zamanda bizi değersiz gören, insan görmeyen, sanki siz çalışın biz duralım demişiz gibi yorum yapan herkesi de insan olmaya davet ediyorum. Kalabalıkta çalışan herkes tehlikededir. Kendinizi koruyun. Hakkınızı arayın. Bu salgın hepimizin ortak derdidir. Görüşmek üzere."