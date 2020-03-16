İlkbaharda cilt bakımı nasıl olmalı ağır kremlerden kurtulun!

Ciltte nem kaybı, kuruluk gibi sonuçlar doğuran kış mevsiminden ilkbahara girerken cilt bakım rutininizde de değişiklik yapmanız gerekiyor. Kışın ciltteki olumsuz etkilerinden kurtulacağınız, cildinizi bahara hazırlayan bakım tüyolarını elmaelma.com olarak araştırdık. İşte ilkbahar gibi taptaze bir cilde sahip olacağınız cilt bakımı uygulamaları!

Ağır kremlerden kurtulun

Su bazlı nemlendiriciler ilkbaharda ağır kremlerinizin yerini alsın. Hareketli rüzgarlar ve sürekli düşen kış sıcaklıkları daha ağır bir nemlendirici kullanmanızı gerektirse de bahar bunun için uygun bir mevsim değildir. Bu nedenle, yeni sezon için yeni bir nemlendirici seçme zamanı geldiğinde, su bazlı bir tane denemeyi düşünün.

Cilt temizleyicinizi değiştirin

Yılın zamanından bağımsız olarak, cildinizi günde iki kez temizlemek her zaman size iyi gelecek. Hareket halindeyken kullanabileceğiniz bir yüz temizleyici arıyorsanız; misel sulardan yararlanabilirsiniz. Micellar su; kiri, yağı ve makyajı deriden uzaklaştırıp uzaklaştırmak için bir mıknatıs görevi gören küçük yağ molekülleri ile güçlendirilmiş, durulama gerektirmeyen nazik bir temizleme seçeneği sunar.

Cilt bakım rutininizi temizleyin

Havadaki düşük nem seviyeleri sayesinde cildiniz normalden daha kuru hissedebilir ve daha donuk görünebilir. Ancak bahar aylarında gel yapıda ve daha hafif bir nemlendirici kullanarak kışın ağır görüntüsünden kurtulabilirsin. Yeni nemlendiricini seçerken aynı zamanda cildinin görünümünü aydınlatmaya yardımcı olabilecek cilt bakım ürünlerinden yararlanın.

Yüz maskeleri

Uzun, soğuk bir kıştan sonra, cildiniz ışıltıdan biraz mahrum kalmış olabilir. Kış cildini canlandırmanın en iyi yollarından biri; peeling yapmak ve haftada birkaç kez bir yüz maskesi kullanmaktır.

SPF'li ürünler

Geniş spektrumlu SPF kullanmak, yağmurlu, karlı ya da sıcak bahar günleri de dahil olmak üzere yıl boyunca kullanmanız gereken bir cilt bakımı uygulamasıdır. Güneş kremi, cilt bakım rutininizdeki - temizlik ve nemlendirmeden sonra - son adım olmalıdır, ancak zaman kazanmak için SPF'li bir nemlendiriciyi tercih edebilirsiniz.