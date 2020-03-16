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Evde keyifli vakit geçirmek için neler yapılabilir bitkilerinizle ilgilenin!

Evde olup yapacak eğlenceli bir aktivite bulamıyorsanız bu haberimiz sizin için. İşte evde keyifli vakit geçirme yolları!

Evde keyifli vakit geçirmek için neler yapılabilir bitkilerinizle ilgilenin!
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Son dönemde artan salgın hastalıkları, virüsler gibi nedenlerle evden çıkmak sağlık açısından herkes için bir riske dönüştü. Evde geçirdiğiniz vakti değerlendirmek için yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Can sıkıntısına son verip evdeki vaktinizi iyi değerlendirmenizi sağlayacak seçenekleri biraraya getirdik. Evde keyifli vakit geçirme yolları içeriğimizde...

Televizyona takılı kalmayın

Evde keyifli ve verimli zaman geçirmenizin önüne engel olabilecek en önemli etmen televizyondur. Oturdukça oturasınız, izledikçe bir şeyler yiyesiniz gelir ve günün sonunda vücudunuzu hareketsizlikten ve çok yemekten rahatsız bir halde bulabilirsiniz.

Örgü örün

Örgü örmek, sabır işi gerektirir ama siz ufak bir şeylerle başlayabilirsiniz. Ayrıca örgü örmek, düşüncelerinizin daha dingin bir hale gelmesini sağlar ve sizi rahatlatır. Ortaya çıkan atkı ve benzeri şeyleri de kendinize ve etrafınızdakilere hediye edebilirsiniz!

Yeni bir dil öğrenin

Yeni bir dil hem boş vaktinizi değerlendirmek hem de ufkunuzu açmak için harika bir yoldur. Tabii ki akademik ciddiyetle öğrenmenize gerek yok. Size güzel gelen, ülkesini merak ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz konularda en çok kaynağa sahip olan dili/dilleri öğrenebilirsiniz.

Kitap okuyun

Kitap okumak için boş zaman beklenmemeli, onun için zaman yaratılmalıdır. Ama madem boş zamanınız da oldu, o zaman merak ettiğiniz, kitaplığınızda uzun zamandır durup da kapağına bakmakla kaldığınız o kitabı alın ve okuyun. Sizin için bambaşka dünyaların kapısı olacaktır…

Yemek yapın

Bazı kişiler için yemek yapmak çok rahatlatıcı gelir. Ortaya çıkan lezzetli ürün de sizi çok memnun edecektir. Yeni mutfaklar deneyip farklı tatlarla damak zevkinizi ve yemek yapma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Yoga yapın

Gergin olan vücudunuzu biraz rahatlatmak iyi gelecektir. Bunun için de en güzel yol yoga. Bir mata sahip olmanız yeterli. Son günlerde dünya gündeminde olan corona virüs sebebiyle "Down Dog" uygulaması, 1 Nisan’a kadar ücretsiz hizmet sunacağını belirtti. Amaçlarının, virüs sebebiyle toplu alanlara giremeyen, yoga derslerine katılamayan ve evinde duran insanların yoga yapmaya devam edebilmeleri ve stresle baş edebilmeleri olduğunu açıkladılar.

Bitkilerinizle ilgilenin

Toprakla uğraşmak vücudunuzdaki elektriği ve stresinizi alır. Hem bitkilerinizle ilgilenip onlarla vakit geçirebilir hem de onların gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

Film izleyin

İster daha önce izlediğiniz ve izlemekten bıkmayacağınız filmleri tekrar tekrar izleyin, isterseniz yeni türlere yeni filmlere açılın. Her şekilde, iyi bir film kafanızda bir sürü kapı açacaktır.

Şarkı söyleyin, resim yapın, dans edin

Bunların üçü de çok zevkli aktiviteler ve yapmak için illa ki yeteneğe sahip olmanız gerektiğini düşünmeyin. Herkes şarkı söyleyebilir, resim yapabilir ve dans edebilir. Yeter ki siz içinizden geldiği gibi yapın, o zaman size has bir oluşum olacaktır.

Eşyaların yerini değiştirin

Bir süre evde oturduktan sonra sıkılmaya başlamak normaldir. Bunun için de eşyalarınızın yerini değitirebilirsiniz, böylece yeni haliyle odalarınıza tekrar alışmanın heyecanı olur.

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