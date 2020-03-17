Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia yurt dışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çift, bir gece Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdikten sonra evde karantinaya alındı. Evde kalmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı hayatının ilklerini yaşadı. Subaşı mutfakta becerilerini gösterip takipçileriyle paylaştı.

''Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim''

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evdeki her anını takipçileriyle paylaşmaya başladı. Evde kalmaya alışkın olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri yapmaya başladı. Mutfaktaki hünerlerini gösteren Subaşı yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim' notuyla paylaştı.

''Guido'nun tesleri temiz çıktı''

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın 14 gün evde kalma kuralına uymadığı için gündeme gelmesiyle ilgili paylaştığı videoda şunları söylemişti: "Herkese merhaba. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı. Testlerin temiz çıkmasının ardından İstanbul'a geldi. Havaalanında da gerekli testler yapıldı. Lütfen bu olayı kişiselleştirmeyelim. Lütfen arkadaşlar, Twitter'da 'Şeyma Subaşı' trend olmasın artık. Sağlık Bakanlığı'nın daha önemli işleri var"

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 513 kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.