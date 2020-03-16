Kelle paça çorbası nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Kelle paça çorbası herkesin yiyemediği bir yemek olsa da lezzetinin yanı sıra sağlık için faydalarıyla da özellikle şu günlerde tüketilmesi gereken yemeklerin başında geliyor. Kelle paça çorbası, içinizi ısıtmakla kalmayıp bağışıklık sisteminizi güçlendirerek virüs ve hastalıklara kalkan olacak. İşte zımba gibi vücuda sahip olmanıza yarayacak kelle paça çorbası tarifi!

Malzemeler:

1 adet kuzu kelle

Yarım kilo işkembe

3 adet paça

2 çorba kaşığı un

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sirke

Pul biber, tuz

Yapılışı:

Kelle paça çorbası tarifini hazırlarken bir takım kilit noktalara dikkat ettiğiniz sürece çorbanız istediğiniz kıvamda ve lezzette olacaktır. Bunun için tek yapmanız gereken verilen talimatlara birebir uymak olacaktır.

Kelleyi pişirmek için:

Kelleyi iyice temizlemek için 5 saat boyunca suda bekletmeniz gerekmektedir. Ancak 5 saat bıyunca suyu 3 defa da değiştirmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

Sonrasında kelleyi düdüklü tencerenin içerisine koyun. Üzerine bir litre su ilave edin. 25 dk pişirmeye bırakın. 25 dk nın sonunda kelleyi düdüklüden alın ve ditme işlemine başlayın. Suyunu da iyice süzdükten sonra ayrı bir kabın içerisinde bekletin.

İşkembeyi pişirmek için:

İşkembeyi iyice yıkayıp temizledikten sonra paçaları da iyice tütsüleyip düdüklü tencerenin içerisine koyun. Üzerlerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra yarım saat boyunca düdüklüde pişirin.

Yarım saatin sonunda işkemleri ve paçaları düdüklüden alıp suyunu süzün. Sonrasında işkembeleri küp küp doğrayın. Paçaları da iyice ditip bir kenarda bekletin.

Çorbayı hazırlamak için:

İlk olarak derin bir tencerenin içerisine 2 çorba kaşığı un ilave edin ve kavurun. Daha sonra üzerine süzmüş olduğunuz işkembenin suyunu ve kellenin suyunu ekleyin. Unun topaklanmaması için suyu yavaş bir şekilde iyice karıştırarak ilave edin.

Su kaynamaya başlamadan içerisine kelleleri, işkembeyi ve paçaları ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine vermiş olduğumuz ölçülerdeki sirkeyi, sarımsağı, pul biberi ve tuzu ilave edip bir taşım kaynatıp karıştırın.

Sonrasında sıcak olarak servis edebilirsiniz.