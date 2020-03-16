Koronavirüs sebebiyle konserleri iptal edilen ünlülerin zararı büyük oldu!

Tüm dünyada yarattığı ölümcül vakalar ile kabus haline gelen koronavirüs pek çok etkinlik, konser, sinema gösteriminin iptal edilmesine neden oldu. İptal edilen konserler ünlüleri büyük zararlara uğrattı.

Bu ölümcül virüse karşı önlem alan isimlerden Hadise 1 milyon 800 bin TL, Ajda Pekkan ise 1 milyon TL zarara uğradı.

Hadise en fazla zarar eden isim oldu

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının yaptığı habere göre: Bu ay 9 sahnesi olan Hadise'nin kaybı 1 milyon 800 bin TL. İki konserini iptal eden Ebru Gündeş 600 bin TL zarara uğrarken, Ajda Pekkan'ın kaybı ise 4 konserden 1 milyon TL oldu.

Kültürel etkinlikler iptal edildi

Avrupa'yı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi.

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer korona tehlikesinin ardından Kıbrıs'taki sahne programlarını iptal etti. Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe erteledi. İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi. Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de vizyona tarihleri ertelendi.