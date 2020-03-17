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Sosyete kasabı Nusret Gökçe'den şiparişlere Dron'lu önlem!

Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen olan sosyete kasabı olarakta bilinen Nusret Gökçe, siparişlerine drone'lu corona önlemi aldı.

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'den şiparişlere Dron'lu önlem!
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Sosyete kasabı olarak bilinen nusret Gökçe'nin koronovirüs önlemi şaşırttı. Gökçe sosyal medyadan verilen bir siparişin Drone'lu gönderimine dair bir paylaşımda bulundu. Böylece Gökçe,  siparişlerine drone'lu corona önlemi aldığını duyurmuş oldu.

 Dronlu sipariş önlemi şaşırttı 

Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ücretsiz menü dağıtan Nusret Gökçe de corona önlemi alan isimler arasına katıldı. Gökçe sosyal medyadan verilen bir siparişin Drone'lu gönderimine dair bir paylaşımda bulundu. 37 yaşındaki Gökçe, "Restoranlarda paket servisi" notuyla Drone'lu siparişin görüntülerini yayınladı.

İşte o paylaşımı... 

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'den sşiparişlere Dron'lu önlem!

Peki Nusret Gökçe kimdir? 

 983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır. Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

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