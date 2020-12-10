EDHO'da oynarken Harvard Üniversitesi'ni kazanan Ece Hakim Türkiye'ye dönüyor!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynarken 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan oyuncu Ece Hakim, Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Aile hasreti giderecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bir yıldır ailesinin yanına gelemeyen Hakim, bir hafta sonra gurbetin biteceğini ifade etti.

"Bana kendimi evde hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim"

Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, gönderisine şu notu düştü: Koronavirüs yüzünden bir yıldır Türkiye'ye dönemedim. İnsanların 'ev'lerine sığındıkları bu dönemde benim 'ev'im diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı. Şimdi, bir yılın ardından Türkiye'ye dönmeme bir hafta kalmışken, bana kendimi ev gibi hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim.