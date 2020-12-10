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Yeniden çekilen Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanmak için 17 yıl sonra yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinin setinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniden çekilen Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı!
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2000'li yıllara damga vuran fantastik dizi Sihirli Annem, yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunu ise Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal oluşturuyor.

Oyuncu kadrosu yenilendi

Sihirli Annem'in başrol oyuncusu İnci'yi yeni dizide Açelya Toplaoğlu, meraklı komşu Avni'yi ise Bülent Seyran canlandıracak. Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ise dizide Sadık karakterine hayat verecek. Kadronun sıfırdan hazırlandığı dizide Çilek rolünü de Eylül Ugan oynayacak.

Exxen'de yayınlanacak

Süreç Film imzalı dizide yönetmen koltuğunda Başak Soysal'ın otururken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor. Dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek. Sihirli Annem'in yeni sezon bölümleri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak 2021'de yayına başlayacak olan Exxen isimli dijital platformda yayınlanacak.

İşte Sihirli Annem setinden ilk kareler...

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