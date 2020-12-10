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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım!

Acun Ilıcalı, yakın dostunun ölüm haberiyle yıkıldı. Vefat eden arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Hep kalbimde yaşayacaksın" mesajını yayınladı.

Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım!
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının vefat haberini duyurdu. Duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü televizyoncu yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

"Gülen gözlerini hiç unutmayacağım"

Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören Seda Sayan ise "Mekanı cennet olsun" diyerek taziye dileklerinde bulundu.

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