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Poduduk bulut omlet nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Kahvaltı sofralarını renklendiren enfes bir tarifle karşınzıdayız. İşte yemelere doyamayacağınız pofuduk bulut omlet tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Poduduk bulut omlet nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
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Kahvaltı sofralarınızda yemelere doyamayacağınız şahane bir tarifle karşınızdayız. Hem leziz hem de pratik pofuduk bulut omleti hala denemediyseniz mutlaka deneyin. İşte kahvaltınızın yeni gözdesi olmaya aday pofuduk bulut omletin malzemeleri ve hazırlanışı.

MALZEMELER: 

3 adet yumurta
8 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
6 dilim kaşar peyniri
1 tutam karabiber

HAZIRLANIŞI: 

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 17-20 cm’lik borcamı 5-10 dakika fırında ısıtın.
Başka bir kabın içinde yumurta, un, süt ve tuzu iyice çırpın.Fırından borcamı alıp, tereyağını borcamda eritin. Yumurtalı harcı üzerine dökün.Üzerine dilimlenmiş kaşar peynirleri koyarak bir süre daha fırında pişirin. Afiyet olsun.

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