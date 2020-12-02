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Burun spreyi bağımlılık yapar mı kullanım şekline dikkat edin!

Burun spreyi bağımlılık yapar mı? Uzmanlar uyarıyor! Burun spreyleri bağımlılık yapıyor! İşte burun spreyine dair tüm bilinmesi gerekenler!

Burun spreyi bağımlılık yapar mı kullanım şekline dikkat edin!
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Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, burun tıkanıklığı gibi belirtiler çoğumuzda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle burun tıkanıklığı esnasında kullanılan burun spreylerine dair uzmanlar çok önemli uyarılarda bulunuyor. Burun spreylerinin bağımlılık yaptığını söyleyen uzmanlar, kullanım süresine dikkat edilmesi gerektiğini, aksi taktirde daha ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Peki burun spreyi gerçekten bağımlılık yapıyor mu?  Burun spreyin dair tüm bilinmesi gerekenleri Kulak burun boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Doğan'dan öğrendik. İşte tüm merak edilenler!

Uzun süre kullanılan spreyler kan değerlerini değiştirebiliyor

Uzmanlar uyarıyor! Kısa süre kullanılması gereken spreyler uzun süre kullanıldığı zaman, daha yüksek dozlarda kullanma eğilimi ortaya çıkıyor ve bağımlılık yapıyor. Burun spreyleri uzun süreli kullanıldığı zaman kan değerlerini değiştirebiliyor. 

Burun mukozasına hasar verebiliyor

Yapılan hayvan deneylerinde de beşinci günden sonra burun mukozasında hasarın başladığı sekizinci haftanın sonunda ise artık kalıcı hasar meydana geldiği gösterilmiştir.Doz aşımı ve yan etkilerde terleme, hızlı ve düzensiz kalp atışları gözlenir.

Kalorifer ve klimalara dikkat

Uzmanlar, burun tıkanıklığının sinüzit ve orta kulak iltihabına yol açabileceğini belirtiyor. Böyle durumlarda burun tıkanıklığının giderilmesi için kısa süreli burun spreyleri kullanılabilir. Ancak yaşanılan ortamlarda kullanılan kalorifer  ve klimalar da solunan havanın nemini azaltır. Burunda meydana gelen kuruluk ve burun etlerinin buna reaksiyon olarak büyümesi sonucunda da tıkanıklık hissi meydana gelebilmektedir

Burun spreyleri geçici çözüm sağlar

Burun tıkanıklıklarının sprey yardımıyla açılması geçici bir çözümdür. Spreyler buruna kan götüren ufak damarların çevresindeki kas dokusunun kasılmasını sağlayarak, burun kanlanmasını azaltır ve dokulardaki şişmeyi gidererek, burnumuzun açılmasını sağlar. Ancak bu geçici bir çözümdür, yaklaşık 6 saat sonra bu kaslar gevşeyerek burun mukozası ve konkalar daha fazla şişerek burun tıkanıklığı daha çok artmaktadır. Burun spreylerinin içerisinde ylometazolin veya oksimetazolin maddeleri bulunmaktadır. Bu nedenle uzun süre kullanılırsa doku hasarını gidermek için öncelikle bu spreylerin kullanımının kesilmesi gerekmektedir. 

Kullanım şekline dikkat

Kısa süreli kullanılması gereken xylometazolin veya oksimetazolin etken maddeli burun spreylerinin çeşitli hastalıklar sonrasında tıkanıklıkları gidermede fayda sağlamaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken şey kullanım süresidir. Kullanım süresinin 3-5 gün ve günde 3-4 defa ikişer puf şeklinde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

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