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Manken Didem Soydan'dan Burak Deniz itirafı çok aşığım!

YouTube’daki ‘Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk olan ünlü model Didem Soydan, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

Manken Didem Soydan'dan Burak Deniz itirafı çok aşığım!
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Oyuncu Burak Deniz ile sürpriz bir aşka yelken açan manken Didem Soydan, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Soydan, bu kez özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu.

"Şu an çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor"

Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını verdi.

"Küfür edenlerden kazandığım parayı köy okullarına gönderdim"

Didem Soydan, sosyal medyada kendisine küfür edenler için de çözümü bulmuş: "Benim manyak fanlarım yok ama sağlam takipçilerim var. Twitter’da küfür edenlere dava açıyorum. Bugüne kadar 40 bin TL kazandım. Hepsini köy okullarına gönderdim."

"2 yıldır alışveriş yapmıyorum, sürdürülebilir modaya inanıyorum"

Mesleğiyle ilgili de konuşan Soydan, "Mankenliği bıraktım ama bundan kimsenin haberi yok. Tanıtım modelliğine devam ediyorum" dedi. İki yıldır alışveriş yapmıyorum. Sürdürülebilir modaya inanıyorum." açıklamalarında bulundu.

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