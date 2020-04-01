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Emily Ratajkowski perdenin arkasına geçip çıplak poz verdi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren model Emily Ratajkowski perdenin arkasındaki çıplak pozu ile sosyal medyayı salladı.

Emily Ratajkowski perdenin arkasına geçip çıplak poz verdi!
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Güzelliği ve fiziği ile dillere destan Amerikalı model Emily Ratajkowski kendisini karantina altına aldığı günlerde Instagram'dan canlı yayın yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayına katılan ünlü modelin hayranları arasında olan Türk takipçinin yaptığı yorum ise olay olmuştu. Ünlü model yine adından söz ettirecek bir paylaşımda bulundu. Perde arkasına geçerek çıplak poz veren model sosyal medyada gündem oldu. 

Perde arkasında çıplak poz verdi 

Sevgilisiyle birlikte devam ettirdiği ev karantinasında hemen her gün farklı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Emily Ratajkowski, kimi zamanda yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla buluşuyor. ABD'li modeli perde arkasında çırılçıplak verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Ratajkowski fotoğrafına “Geçen hafta perdelerimizden gelen ilk şey güneş ışığı oldu” notunu düştü. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

İşte o paylaşım... 

Emily Ratajkowski perdenin arkasına geçip çıplak poz verdi!

 

 

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