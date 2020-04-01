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Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs iddialarına yanıt verdi lütfen kaygılanmayın!

Koronavirüs şüphesiyle hastanede gözetim altında tutulan Kıvanç Tatlıtuğ son durumu hakkında konuştu. Tatlıtuğ, "Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs iddialarına yanıt verdi lütfen kaygılanmayın!
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Aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde başlayarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle tüm dünya bir süredir alarmda. Türkiye'de sayıları artan koronavirüs vakalarından korunmak için birçok insan vaktini evinde geçiriyor. Pek çok ünlü isim de kendini karantinaya aldı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti de 14 gün önce karantina için Kemerburgaz'daki evlerinde kalmaya başlamışlardı. 

"Gayet iyiyim, test sonucumu bekliyorum"

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım... Sağlıkla kalın..."

 

15 gündür gözlerden ırak yaşıyorlardı

Yakışıklı oyuncu tüm dünyada 40 binden fazla kişinin can kaybına yol açan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile kendilerini izole etmek için Kemerburgaz'daki orman içindeki ağaç evlerine taşınmıştı. 15 günlük karantinanın ardından rahatsızlanan oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Öte yandan Tatlıtuğ ile birlikte kalan Başak Dizer'in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgiye ise ulaşılamadı.

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