Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf keşke sevgilimden ayrılmasaydım!

Türk televizyonlarının bir zamana damgasını vuran dizilerinden 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde Mukaddes yenge karakteriyle tanınan ve oyunculuğuyla akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu'ndan samimi bir itiraf geldi.

"Senin evde kocan var ben ne yapayım?"

Bir dönem ekranları kasıp kavuran dizi Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge rolünü canlandıran Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşıyla canlı yayın başlattı. Dermancıoğlu, arkadaşıyla sohbet ederken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok" itirafıyla herkesi güldürdü.

Koronavirüs yüzünden evden çıkamadı

Koronavirüsün etkili olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını belirten oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.

Esra Dermancıoğlu kimdir?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge karakterine can verdi. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rolalan Esra Dermancıoğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermektedir. Esra Dermancıoğlu, 1.68 metre boyunda, 59 kilo ve Yay burcudur.