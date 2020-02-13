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Peynirli sıkma nasıl yapılır kahvaltıda enfes tat!

Kahvaltıda yeni bir lezzet arayanlar Mersin'in peynirli sıkma tarifini mutlaka denemelisiniz. Tadına hayran kalacağınız bu lezzetin yapılışını gelin öğrenelim.

Peynirli sıkma nasıl yapılır kahvaltıda enfes tat!
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Kahvaltı sofralarınızda değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? Mersinin peynirli sıkma tarifi tam da sizlere göre! Oldukça paratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzetin nasıl yapıldığını sizler için hazırladık. Özelliklede kahvaltıya misafiriniz varsa bu alternatifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Özenli sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Hamuru için:

450 gramun, 1 paketkabartma tozu, 1 çay kaşığıtuz, 250 ml.su (1+1/4 su bardağı)

İç Harcı İçin:

250 gram lor peyniri, 1 adet kuru soğan ( yemeklik doğranmış), 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağ

HAZIRLANIŞI: 

Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun. Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin. Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın. Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın. Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun. Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın. Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuru  arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.

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