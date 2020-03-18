Kadınların cinsellik korkuları neler çıplak olmak endişe veriyor!

Çoğu kadının cinsellikte partnerinden ya da kendisinden kaynaklanan sorunlar yaşadığı bilinen bir gerçek. Toplumsal baskılar, kaygılar gibi sebepler kadınların sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmasının önünde en büyük engelleri oluşturuyor. Peki kadınları sekste kaygılandıran konuların ne olduğunu biliyor musunuz? İşte kadınların cinsel birliktelikte en çok endişe ettiği şeyler!

İsteklerini paylaşmak

Kadınlar genel olarak erkeklere kıyasla daha duygusal ve hassas yapıdadır. Bu yüzden bazı durumlarda kadınlar, karşı tarafı incitmekten ya da kötü hissettirmekten korktuğu için isteklerini söylemeyip, ana mahkum olmayı tercih ediyor.

Çıplak olmak

Partnerinin karşısında çıplak olmak çoğu kadını tedirgin ediyor. Mükemmel bir vücuda sahip olma baskısının içten içe yarattığı baskı, kadınlarda çoğu zaman özgüvensizlik olarak nitelendiriliyor. Bu nedenle de kadınların çoğu seks esnasında vücudunu göstermekten çekiniyor.

Orgazm olamamak

Çoğu kadının ''-mış gibi'' yaptığı bir konu olan orgazm, kadınlar söz konusu olduğunda erkekler kadar basit bir halde değil. Çoğu kadın partnerini daha iyi hissettirmek için orgazm olmuş gibi yaparken, cinsellikten aslında hiç zevk almıyor. Orgazm rolü ise çoğu kadında tedirginlik yaratıyor.