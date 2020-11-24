Enes Batur, kendisi için yapılan 'Ağaç için endişeliyiz' yorumuna tepki gösterdi

Ünlü YouTuber Enes Batur, dün öğle saatlerinde Etiler'de lüks otomobiliyle ağaca çarpıp ölümden dönmüştü. Batur kaza yapmasıyla ilgili sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına tepki gösterdi.

"Memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış"

Fenomen Enes Batur, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" diyen bir kullanıcıya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Doğum yılı kadar fidan dikecek

Genç YouTuber, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır" yorumunu yaptı.