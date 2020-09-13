Enis Arıkan, 'Saçlarınız takma mı?' sorusuna verdiği yanıtla güldürdü!

Başarılı oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya platformu Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Ünlü sanatçı takipçilerinin yorum ve mesajlarına her fırsatta cevap veriyor. Hayranlarına esprili bir dille yanıt veren Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

"Sensin takma"

Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusunu karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ yanıtını verdi. Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.

"Saçlarım vardı ama azdı, ektirdim"

Arıkan, saçlarıyla ilgili daha önce, "Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.