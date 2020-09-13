Ferman Toprak kimdir 5 yıllık eşi Hilal Toprak'tan ayrıldı!

'Hayatı tespih yapmışım' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ferman Toprak ile yıllar önce görkemli bir düğünle evlenen Hilal Toprak'tan kötü haber geldi. Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

"Yollarımızı ayırma kararı aldık"

Ferman Toprak'la evliliğinden Adel Su adında bir kızı bulunan Hilal Toprak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; Eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz" ifadelerini kullandı.

Ferman Toprak kimdir?

Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretinden olan Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.