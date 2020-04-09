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Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı

Oyuncu Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, sosyal medyada hızla yayılan 'Müjde Ar koronavirüse yakalandı' iddialarını yalanladı.

Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye sıçrayarak 812 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Usta oyuncu Müjde Ar'ın da yeni tip koronavirüs yakalandığı iddiaları ise sosyal medyayı sallamıştı.  İddialara ilk açıklama ise Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'tan geldi. Karakaş, eşim Müjde Ar'ın Koronavirüs'e yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" dedi. 

''Eşim değil oğlum koronovirüse yakalandı'' 

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın Koronavirüs'e yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.

Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı

Torunlarını görememekten şikayetçi olmuştu

Geçtiğimiz günlerde Mirgün Cabas'ın "Nasıl Gidiyor Karantina?" adlı podcast yayınına konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş'ın oğlu Devrim Karakaş'ın koronavirüse yakalandığı için torunlarını göremediklerini bu durumdan da mutsuz olduklarını söylemişti.

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