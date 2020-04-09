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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak İşte ATV yayın akışı!

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Nisan Çarşamba ATV yayın akışında yer alan diziler.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak İşte ATV yayın akışı!
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ATV ekranlarının sevilen dizisi başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü bu hafta yayınlanmad Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu.  ATV'de ise 8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Osman 18.fragman yayınlandı mı? 

Kuruluş Osman dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

Son bölümde neler olmuştu? 

Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Balgay'ın "Dündar Bey hala yaşıyor. Benim Konya'da da Siirt'de de casuslarım var. Önce Gündüz'ü sonra Bamsı'yı öldürecekler en sonunda da seni. İstersen obana git ama gittiğinde Gündüz'ün, Bamsi ve Samsa'nın öldüğünü göreceksin. Babanın postunda Dündar'ı göreceksin emrinde bir Moğol ordusuyla. Ya da ikimiz de hakkımız olanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ya benimle ol Dündar'a ve Alişar'a karşı savaş, ya da obana git öl. Tercih senin Osman" sözleri dikkat çekmişti. 

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