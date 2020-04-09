Sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsten kurtulduklarını duyurdu!

Çok Gezenti programıyla tanınan sunucu Burak Akkul, koronavirüs tedavisi kapsamında günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tedavisi sonuçlanan Akkul, eşi ve kendisine yapılan testlerin negatif çıktığını sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

"Eşimle Covid-19 negatif raporlarımızı aldık"

Koronadan kurtulmak için bir süredir yoğun bakımda mücadele eden Burak Akkul, bugün hasta yatağında yatarken video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Akkul paylaşımında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, Mart ayındaTwitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve test sonucuna dair kendisinin bilgilendirilmediğini söylemişti. Ardından test sonucu korona pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Akkul, hastane odasından yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı: "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor"