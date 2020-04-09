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Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ece Erken ilişkisini noktaladığını duyurdu.

Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
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Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için  günlerce gündemden düşmeyen hatta ilişkisinin canlı yayında itiraf eden ve gelen tepkiler üzerine Beyaz Tv'deki işinden istifa eden Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hatadan döndüm" diyerek ilişkisini noktaladığını söyledi. Erken bir takipçisine de "Yuva yıkmadım, ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde şuan" yanıtını vermesi sosyal medyada yine gündem oldu. 

İlişkisi için işinden istifa etmişti 

Ünlü sunucu Ece Erken'in  Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkisini canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine program sunduğu Beyaz TV'den istifa etmişti. Her fırsatta ilişkisinin arkasında durduğunu söyleyen Ece Erken'den bomba bir karar geldi. Ünlü sunucu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı story ile ilişkisinin bittiğini duyurdu. 

''Ayrıldım, geçmişi elimde'' 

Sevgilisi ve karısının yaşadığı eve giderek araçlara zarar verdiği görüntüleri ortaya çıkan ve günlerce konuşulan Ece Erken, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm" dedi. Erken bir takipçisine de "Yuva yıkmadım, ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde şuan" yanıtını verdi.

Ne olmuştu? 

Benan Mahmutyazıcıoğlu, iki çocuğunun babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le ilişki yaşadığını öğrenince boşanma davası açmıştı. Davanın ardından hakkında yasak aşk haberleri çıkan Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaparak kendisini savunarak "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" demişti. Evli birisiyle aşk yaşadığı için günlerce konuşulan Erken'in Mahmutyazıcıoğlu çiftinin yaşadığı eve giderek araçlarının aynalarını kırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Erken bu görüntülerin ardından sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa etmişti.

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