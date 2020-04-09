Hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül kolunda iğneyle yayına çıktı!

Bircan Bali ile Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akkul, sosyal medya hesabından hasta yatağında ağzında maskeyle bir fotoğraf paylaşarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Sunucunun maskeli fotoğrafı ise koronavirüse yakalandığını düşündürttü.

"Korona değilim"

Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlık durumuna açıklık getirdi. Akgül, "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Korona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kolunda iğneyle canlı yayına çıktı

Bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında açıklama yapan Akgül, "Dün sopayla dövülmüş gibi hissediyordum ve hastaneye gittim. Geceyi hastanede geçirdim sabah da kaçtım. Aslında raporluydum. Kaçarken de kolumda katateri unutmuşum şu an kolumda iğne var. Huzurlu, temiz bir gece geçirdim. Serumu yeyince kendime geldim, şu an bomba gibiyim" dedi. Seda Akgül'ün görüntüsü karşısında partneri Bircan Bali şaşkınlığını gizleyemedi.