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İrem Derici'den Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisine açıklama!

İrem Derici, Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" önerisine kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur'' yanıtını verdi.

İrem Derici'den Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisine açıklama!
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, Pop Bizde Youtube kanalında "Sansürsüz" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcıya  Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" önerisi soruldu. Açıklamalarıyla sosyal medyada yine gündem oldu. Derici, '' Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur'' yanıtını verdi. 

''Kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur'' 

Derici, "Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol cinsel ilişkiye girin şeklinde tavsiyede bulundu. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."

İşte Derici'nin kendisine yöneltilen diğer sorulara verdiği yanıtlar;

Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?

Türkiye'de çıkıp da oram buram yapma deyip dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum.

''Aşık olmayı özledim'' 

İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?

Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun. Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an.

Kaynak: Snob Magazin 

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