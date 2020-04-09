Çalışma masasında neler olmalı dikkat dağıtan eşyalar bulunmamalı!

Ev ortamında çalışmak bize daha rahat bir ortam sunduğu gibi motivasyonu düşürücü yönleri de var. Evde çalışırken de en büyük problemimiz işe kendimizi verememek oluyor. Çalışma masanızı düzenleyip, dikkat dağıtan eşyaları gözünüzün önünden uzaklaştırarak daha verimli olabilirsiniz. İşte ister ofiste ister evde, çalışma masanızda bulundurmamanız gereken eşyalar!

Oda parfümü

Çalıştığınız ortamda ağır kokular olmamalı. Bu parfümler alerjik tepkilerin yanı sıra sizde yarattığı his sebebiyle beyninizi başka şeyler düşünmeye itebilir. Bu da çalışmanızı engelleyecektir.

Bakım ürünleri

Çalışırken kişisel bakım ürünlerinize ihtiyaç duyuyorsanız onları mutlaka çekmecenizde saklayın. Masanızda bulunan cımbız, tırnak makası, kremler veya makyaj malzemeleri dikkatinizi büyük ölçüde dağıtacaktır.

Cep telefonu

Cep telefonu da dikkat dağıtan unsurların başında geliyor. Çalışma esnasında bildirimleriniz kapalı olsa bile telefonunuz sizi rahatsız edebilir. Bu durum çalışırken dikkatinizi dağıtabilir ve toparlanmakta güçlük çekebilirsiniz. Sosyal medyada biraz dolaşmanın ne zararı olabilir diye düşünürken saatlerce işinizi boşladığınızı fark edebilirsiniz.

Kirli kahve bardakları

Dağınıklığı engellemek için ilk olarak boş kahve fincanlarınızı masadan kaldırın. Çünkü bu bardakları sürekli görmek sizi olumsuz etkiler. AW Media'nın dijital PR yöneticisi Valli Vishnubhotla, Business Insider'a verdiği röportajda, ''Bir dakika ayırıp kahve kupalarını mutfağa kaldırmak motivasyonunuzu artıracaktır.'' diyor.

Şeker veya abur cuburlar

İster ofisinizde çalışıyor olur ister evinizde, çalışma masanızda yüksek kalorili atıştırmalıklar bulundurmayın. Çünkü bunları bulundurmanız sürekli yemenize neden olacaktır.

Öğle yemeğiniz

Öğle yemeğini masanızda yemenin akıllıca olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu üretkenliğinize zarar veren bir durum. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Kimberly Elsbach, bir kişinin yemek yediği yer ile çalıştığı yerin aynı olmasının onun motivasyonuna zarar vereceğini dile getiriyor. Çalışma zamanının yemek arası ile bölünmesi, masadan kısa süreliğine ayrılınması, döndüğünüzde işinize tekrar başlama isteğinizi uyandıracaktır.