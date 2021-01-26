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Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu!

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya ünlü oyuncu Erkan Petekkaya dahil oldu. Petekkaya, dizide Sadi isimli bir mafya babası rolünü canlandıracak.

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu!
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'yla ekranlara dönüyor. Kırmızı Oda dizisinin 22. yeni bölümünde Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak.Adamlarıyla birlikte Manolya Psikiyatri Merkezi'ne gelen Sadi karakteri, yeni bölümlerde Kırmızı Oda'ya damga vuracak.

CUMA AKŞAMI YAYINLANACAK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8'de olacak. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'ya yeni bölümde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya da katılıyor.

 MAFYA BABASINI CANLANDIRACAK

Kliniği ilk kez ziyaret eden ve bir süredir iyi olmadığı söylenen mafya babası Sadi, klinikteki doktorlara belindeki silah nedeniyle korku dolu anlar yaşatacak. Adamlarıyla birlikte Manolya Psikiyatri Merkezi'ne gelen Sadi karakteri, yeni bölümlerde Kırmızı Oda'ya damga vuracak.

 

 

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