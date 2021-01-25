Havuçlu meze tarifi sofralarınızı renklendirmeye ne dersiniz?

Sofralarınızı şahane bir lezzetle renklendirmeye ne dersiniz? Çabucak hazırlayabileceğiniz bu tarif hem sofralarınıza farklılık katacak hem de misafirlerinize parmaklarını yedirtecek türden. Turuncu renkleriyle insanın içini ve iştahını açan nefis havuçlu meze tarifinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki havuçlu meze nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda havuçlu meze tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

4 adet büyük boy havuç,3 diş sarımsak,2 yemek kaşığı mayonez,1.5 su bardağı yoğurt,3 yemek kaşığı zeytinyağı,1 silme tatlı kaşığı tuz, 1yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı maydanoz(ince kıyılmış

HAZIRLANIŞI:

Havuçları yıkayıp, soyun ve iri iri rendeleyin.Rendelediğiniz havuçları yapışmaz tabanlı bir tavaya alın ve üstlerine zeytinyağını gezdirdikten sonra ocağın altını açın.Tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak, havuçlar diriliklerini yitirene dek kavurun, yaklaşık 10 dakika.Ardından ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.Başka bir kabın içinde yoğurdu ve mayonezi karıştırın ve içine sarımsakları rendeleyin.Soğumuş olan havuçların üstüne hazırladığınız yoğurtlu karışımı dökün ve güzelce karıştırın.Bir servis tabağına alın ve üstünü ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edin.