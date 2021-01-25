search menu
search
close

Ayvanın faydaları kan içerisindeki oksijeni arttırıyor!

Ayvanın faydaları neler? Uzmanlar insan sağlığına pek çok faydası bulunan ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte nedeni!

Ayvanın faydaları kan içerisindeki oksijeni arttırıyor!
-A A+

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayvanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mutlaka mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye etmektedir. Uzmanlar bunun yanı sıra ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere hem ayvanın bilinmeyen faydalarını hem de neden metal bıçakla kesilmemesi gerektiğini sizler için sıraldık. İşte tüm merak edilenler! 

AYVAYI SAKIN METAL BIÇAKLA KESMEYİN! 

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden daha önemli. İçerisindeki vitamin ve minerallerin fazla olması nedeniyle ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalar, Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılan ayvanın metal kesici aletlerle kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Bunun sebebi ise metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir. 

KABUĞU İLE BERABER TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERN 

Ayva sindirim problemerine iyi gelen bir meyvedir. Kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önlemektedir. Kabuğu ile beraber tüketildiğinde metabolizmanın daha sağlıklı işlemesi destekler. 

SAÇLARIN PARLAK OLMASINI SAĞLIYOR 

Ayva kan içerisindeki oksijeni  arttırarak kan dolaşımının artmasını sağlamaktadır. Böylece saç diplerine kadar giden sağlıklı kan ücreleri saçların daha parlak ve güçlü olmasını destekler. 

 KANSERLİ HÜCRELERİ AZALTIR 

Yüksek antioksidan sayesinde vücutta dolaşan serbest radikalleri ve kanserli hücreleri azaltır.

DİYET LİSTELERİNDE İLK SIRADA YERİNİ ALMAKTADIR 

Ayva aynı zamanda diyet listelerinde ilk sırada yerini almaktadır. Kan şekerini yükseltmeyen bu meyveyi diyabet hastaları da rahatlıkla tüketebilir. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dağınık olmanın bize işaret ettikleri! Dağınık olmanın bize işaret ettikleri!
Yaşam
Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor! Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor!
Kadın
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Banyolarda sadelik ve şıklık bir arada
Banyolarda sadelik ve şıklık bir arada
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Önceki Haberler
Basit unutkanlıkları hafife almayın!
Basit unutkanlıkları hafife almayın!
Yosun maskesiyle bebeksi bir cilt!
Yosun maskesiyle bebeksi bir cilt!
Yasmin Erbil'den olay fotoğraf! Takipçileri yorum yağdırdı!
Yasmin Erbil'den olay fotoğraf! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in küvet sahnesi sosyal medyada olay oldu!
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in küvet sahnesi sosyal medyada olay oldu!
Kahvaltıda için enfes tat:Evi fırın gibi kokutan sodalı poğaça tarifi!
Kahvaltıda için enfes tat:Evi fırın gibi kokutan sodalı poğaça tarifi!
24 ayar altın parçacıklı sabun ile lüks bakım keyfi
24 ayar altın parçacıklı sabun ile lüks bakım keyfi
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Yorumlar