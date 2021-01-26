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Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt

Cüneyt Arkın'ın sosyal medyadan kendisine verdiği cevapla ilgili açıklama yapan Nevşin Mengü, "Cüneyt Arkın'ın bilmediği şeyler var" dedi.

Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt
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Gazeteci Nevşin Mengü, Rusya'da çıkan olaylarda polislere saldıran bir göstericinin görüntülerini paylaşarak, "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" şeklinde bir benzetmede bulundu.  Bu sözlere cevap veren Cüneyt Arkın ise "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT ARKIN'IN BİLMEDİĞİ ŞEYLER VAR"

Arkın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Nevşin Mengü de gelen tepkilere YouTube hesabından yaptığı yayında cevap verdi. "Bir espri yaptım. Cüneyt Arkın da cevap vermiş" diyen Mengü, "Buna bayıldılar. Şöyle kapak, Cüneyt şöyle geçirdi, böyle geçirdi falan.. İyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar ama ulusun birliktelik duygusunun yok ediyorlar. Çok zeki olduklarını sanıyorlar ama bu çok tehlikeli bir gidiş. Bu böyle giderse Türk toplumu hasta olur. Espri yaptı aslında, kızmam gülüp geçerim. Cüneyt Arkın'ın bilmediği şeyler var" dedi.

GÖZLER CÜNEYT ARKIN'DA

Nevşin Mengü'nün bu sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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