search menu
search
close

Demans nedir basit unutkanlıklarla kendini gösteriyor!

Hafif unutkanlıklarla başlayan ve ilerleyici bir hastalık olan demans, ölümcül sonuçlara varabiliyor. İşte demans hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler...

Demans nedir basit unutkanlıklarla kendini gösteriyor!
-A A+

Genellikle yaşlılarda görülen demans sinsice ilerleyen unutkanlıklar sebebiyle ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozuklukları demansın belirtilerindendir. Özellikle ilerleyen yaşlarda unutkanlıkları hafife almayıp hekime başvurmak gerekiyor. Demans hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

Hafızanın normalden demansa kadar evreleri:

Normal
Basit unutkanlık
Hafif Bellek Bozukluğu
Demans

Yaşlılarda sık görülen bir hastalık olan demans, başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır. Günümüzde mevcut olan ilaçlar ile erken yakalanan vakalarda son noktaya gidiş süresi uzatılmakta, hastanın öz bakım süresi uzatılıp bakıcı yükü azaltılmaktadır.

Unutkanlığın altında önce depresyon ve anksiyete aranmalı

Unutkanlığın altından öncelikle sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluğu gibi) aranmalıdır. Bazı vitamin eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bezi bozuklukları da unutkanlığa neden olabilir ve araştırılması gereklidir.

Demansın üç evresi bulunuyor

Demans hastaları genel olarak erken, orta ve ileri olmak üzere üç evreye ayrılmaktadır. Hastalar zaman içerisinde erken evreden ileri evreye ilerlerler. Evreler arası geçiş süreleri hastadan hastaya farklılık göstermekle birlikte ortalama 2-5 yıldır. Alzheimer hastalığında başlangıçta hafif bir unutkanlık vardır. Örneğin hasta randevularını, yemeğin altını, bakkaldan alacaklarını unutmaya, namazda rekâtları karıştırma, duaları unutma başlamıştır. Alışveriş listesi, yapılacak işler listesi gibi listeler yapılmaya başlanır. Zamanla unutkanlık giderek artar ve hasta yeni olayları hiç kaydedemeye başlar. Örneğin beş dakika önce sorduğu soruyu tekrar tekrar sorabilir. Torunlarının isimlerini unutabilir. Koyduğu eşyaların yerini hatırlamaz.

Demans belirtileri

Unutkanlık

Demansta görülen unutkanlık genellikle ilerleyici boyuttadır. Hepimizin günlük hayatımızda yorgunluk, stres, uykusuzluk gibi nedenlerle unutkanlık yaşadığı dönemler olur. Bu unutkanlık sıklıkla hatırlamak istediğimiz şeyi hemen hatırlayamama, daha geç aklımıza gelmesi şeklindedir. Ancak demans hastalarında yeni bilgi öğrenilemez ve unutulan bilgiler daha sonradan akla gelmez. Bu nedenle aynı şeyleri tekrar tekrar sorma ya da anlatma olabilir.

Dil bozuklukları

Demans hastaları günlük hayatımızda sık kullandığımız kelimeleri unutabilir ya da yanlış kelimeler kullanabilir.

Davranış ve kişilik değişiklikleri

Demans hastalarında eskiye göre daha sinirlilik ya da aksine daha sakin bir ruh hali olabilir. Ayrıca zaman zaman olan sinirlilik atakları, şüphecilik gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Görsel/mekansal işlev bozukluğu

Demans hastalarında yön bulma bozulabilir. Bu hafif düzeydeyken bir adresi bulmada güçlük şeklinde karşımıza çıkarken, ilerleyen dönemlerde bilinen adresleri karıştırma, evin yolunu bulmada güçlük şeklinde olabilir.

Yargı/planlama bozuklukları

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastalar sağlıklı karar vermede güçlük çekebilir, bu nedenle yakınlarının yardımına gereksinim duyabilirler.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dağınık olmanın bize işaret ettikleri! Dağınık olmanın bize işaret ettikleri!
Yaşam
Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor! Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor!
Kadın
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Banyolarda sadelik ve şıklık bir arada
Banyolarda sadelik ve şıklık bir arada
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Önceki Haberler
Yosun maskesiyle bebeksi bir cilt!
Yosun maskesiyle bebeksi bir cilt!
Yasmin Erbil'den olay fotoğraf! Takipçileri yorum yağdırdı!
Yasmin Erbil'den olay fotoğraf! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in küvet sahnesi sosyal medyada olay oldu!
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in küvet sahnesi sosyal medyada olay oldu!
Kahvaltıda için enfes tat:Evi fırın gibi kokutan sodalı poğaça tarifi!
Kahvaltıda için enfes tat:Evi fırın gibi kokutan sodalı poğaça tarifi!
24 ayar altın parçacıklı sabun ile lüks bakım keyfi
24 ayar altın parçacıklı sabun ile lüks bakım keyfi
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Yorumlar