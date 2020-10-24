Ermenistan'dan yeni skandal! Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak gösterdiler

27 Eylül tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Çatışmalara dair her gün onlarca haber yapılırken, bu haberlerden bazıları yanlış bilgiler içeriyor. Son olarak da Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı bir haber yayınlamış ve haberin içinde popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in cephede öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu skandal ile gündeme gelen radyo yeni bir skandala daha imza attı.

Tarkan, Aras Bulut ve CZN Burak'ın fotoğrafları paylaşıldı

Öldürülen Azerbaycan askerleriyle ilgili yanlış bilgi paylaşmaya devam eden radyo bu kez de megastar Tarkan, oyuncu Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir'in (CZN Burak) yer aldığı fotoğrafları kullandı. Sitede Tarkan'ın askerlik fotoğrafı, "Bakü askerlerinin yüzde 99'unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır" açıklamasıyla servis edildi.

Radyo açıklama yaptı

Radyo tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "21 Ekim'de yayımlanan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.