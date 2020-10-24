Sabahları neden yorgun uyanırız günde iki litre su için!

Sabahları uyandığınızda kendinizi çok yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Ya da günü bitirecek enerjiyi kendinizde bulamadığınız? Ne kadar erken uyursak uyuyalım sabahları enerjimiz bitik ve yorgun uyanabiliyoruz. Bu duruma günlük aktif yaşam, uzun çalışma saatleri ya da stres gibi faktörler neden olabilir. Ama bunun yanı sıra sabahları sürekli yorgun uyanmak herhangi bir hastalığın habericisi de olabilir. Sabah yorgunluğu denilen şey kişinin yorgun, bitkin olması ve yataktan dinç olarak kalkamaması durumudur.Bu durumun ne kadar süre uyunduğuyla da alakası yoktur. Bazen soluksuz 10 saat bile uyunsa kişi yorgun olabilmektedir. Peki erken uyumamıza rağmen neden sabahları yorgun uyanıyoruz? Bu sorunun yanıtını İç Hastalıkları Uzmanı Belma Yeşilada Yağbasan'dan öğrendik.

Birçok hastalığın belirtisi olabilir

Uzmanlar sabahları yorgun uyanmanın pek çok hastalığın belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor. “Vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları, kanser hastalıkları, kalp hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, akciğer problemleri, kas iskelet sistemi hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, uyku bozuklukları, psikolojik nedenler gibi birçok hastalık sabaları yorgun uyanma şeklinde bulgu verebilir.

Farkında olmadan yaptıklarımız buna neden olabilir

Sabahları yorgun uyanmanın bazı belirtileri bulunmaktadır. Bunlar sabah uyanır uyanmaz, ağız kuruluğu, nedensiz kas ağrıları, mide barsak rahatsızlıkları, sabahları tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, gün içinde artan yorgunluk hissi olarak sıralayabiliriz. Gün içerisinde yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız yanlış ya da eksik uygulamalar buna neden olabilir.

Uzmanlar sabahları yorgun uyanmak istemeyenler için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor;

Elektronik aletleri kullanmayı yatmadan yarım saat önce bırakın

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik aletlerin kullanımına dikkat etmek gerekir. Elektronik aletlerin ışıkları, uykudan sorumlu hormon olan melatoninin seviyesini olumsuz yönde ciddi oranda etkiler. Bu yüzden tüm bu aletleri yatmadan en az yarım saat kadar önce bırakmak da faydalı olabilir.

Sağlıklı yiyeceklerle beslenin

Beslenme düzeni burada önem taşıyan bir konudur. Bunun yanı sıra aldığınız besinlere de önem verin. Sağlıksız diyetler; besin, vitamin, mineral ve kalori eksikliğine yol açarak insanı halsiz ve yorgun kılar.

Günlük uyku düzeninizi bozmayın

Gece uykusu çok önemlidir. Mutlaka düzenli ve yeterli derecede uyuyun. Yetişkin bir insanın günlük uyku ihtiyacı 7-9 saat kadardır. Her akşam aynı saatte yatığ aynı saatte kalkmaya özen gösterin böylece vücudunuz daha dinç olacaktır.

Günlük 2-2,5 litre su için

Yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Bir insanın günlük su tüketimi günlük 2-2,5 LT olmalıdır. Vücudun susuz kalması tansiyon düşüklüğüne neden olarak gün içinde bitkin olmamıza neden olabilir.

Spor yapmayı ihmal etmeyin

Spor yapmak yeni başlayanlar için genellikle bir eziyete dönüşmektedir. İlk başlarda vücutta kas ağrılarına neden olan bu aktivite bir süre sonra kişiyi zinde tutmaya yarar sağlayacaktır.

Yatmadan önce yiyip içtiklerinize dikkat edin

Yatmadan önce tüketilen gıdalara mutlaka dikkat etmelisiniz Çay, kahve gibi yiyecek içeçekler tüketmemeye özen göstermelisiniz. Çay, kahve, yeşil çay gibi içecekler uyanıklığımızı artırır ve kalitesiz uykuya neden olur. Ayrıca şekerli yiyeceklerde bir süre sonra kilo almanıza neden olacaktır.