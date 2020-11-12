Eşine şiddet uyguladığı için karakolluk olan Ferman Toprak'ın savunması pes dedirtti

Hayatı Tespih Yapmışım şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak, eşine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz ay karakola gidip ifade veren ünlü şarkıcı yaptığı savunmayla şaşkınlık yarattı.

"Karı koca arasında öyle şeyler olabilir"

Eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola gidip ifade veren Ferman Toprak, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında öyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim, benim çocuklarımın annesi. Aramızda şu an hiçbir sorun yok."

Eşi darp raporu alıp Ferman Toprak'tan şikayetçi oldu

Hilal Toprak, 1 ay önce arkadaşlarının doğum gününden dönerken eşi Ferman Toprak'ın kendisini arabada darp ettiğini ileri sürüp darp raporu almıştı. Raporun ardından Beykoz polis merkezine giden Hilal Toprak, eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini iddia etmişti.