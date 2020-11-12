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Saç için maya maskesi nasıl yapılır daha sağlıklı saçlar için...

Saç için maya maskesi nasıl yapılır? Sadece cilt güzelliği için değil sağlıklı saçlara sahip olmanın sırrı da maya maskesinden geliyor. İşte en etkili 3 maske!

Saç için maya maskesi nasıl yapılır daha sağlıklı saçlar için...
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Saç için maya maskesi nasıl yapılır? Maya maskesinin saça faydaları neler? Saçlarınızın daha parlak ve canlı bir görünüme mi sahip olmasını istiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bir türlü saçlarınız istediğiniz görünüme kavuşmuyor mu? O zaman maya maskesini hala denememişsiniz demektir. Oldukça etkili olan 3 maya maskesi tarifini sizler için bir araya getirdik. Saç dökülmesinden tutun da saçların hızlı uzamamasına kadar birçok problemi kökünden yok edecek bu maskeleri düzenli olarak uyguladığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız. 

Saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız... 

Saçlarınız ne yaparsanız yapın bir türlü uzamıyor mu? Hem sağlıklı olmasını hem de uzun olmasını mı istiyorsunuz? İşte bu maya maskesi tam da size göre! 

Malzemeler:

2 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı ılık su, 2 yemek kaşığı soğan suyu, 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı, 1 çay kaşığı biberiye yağı

Hazırlanışı ve uygulanışı,

Mayayı suyun içinde erittikten sonra soğan suyu ve yağları karıştırıp saç uçlarına ve diplerine masaj yaparak sürün. Her bölgeye eşit dağılması için geniş dişli bir tarak yardımıyla tarayın. Saçlarınızı bone ya da streç filmle sarın 45 dakika bekletin. Sürenin sonunda önce ılık suyla durulayın sonra şampuanlama yapın.

Saç dökülmesini önlemek istiyorsanız... 

Haftada 1 kez uygulanan saç dökülmesini önleyen maya maskesi, daha canlı saçlara sahip olmanıza yardım edecektir.

Malzemeler:

2 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı ılık süt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı, 1 tatlı kaşığı buğday yağı

Hazırlanışı ve uygulanışı,

Tüm malzemeleri karıştırıp saç uçlarına ve diplerine masaj yaparak sürün. Her bölgeye eşit dağılması için geniş dişli bir tarak yardımıyla tarayın. Saçlarınızı bone ya da streç filmle sarın 45 dakika bekletin. Sürenin sonunda önce ılık suyla durulayın sonra şampuanlama yapın.

Saçları canlandıran maya maskesi

Boyalı saçlar için de uygun saçları canlandıran maya maskesini 2 haftada bir kez yapabilirsiniz.

Malzemeler,

2 paket yaş maya,1 tatlı kaşığı ılık su,1 tatlı kaşığı süzme bal1 tatlı kaşığı, Hint yağı, 1 tatlı kaşığı susam yağı

Hazırlanışı ve uygulanışı,

Kabın içerisinde susam yağı ve Hint yağını karıştırıp kısık ateşte ısıtın. Maya, bal, ılık su ve yağları karıştırıp saç uçlarına ve diplerine masaj yaparak sürün. Her bölgeye eşit dağılması için geniş dişli bir tarak yardımıyla tarayın. Saçlarınızı bone ya da streç filmle sarın 45 dakika bekletin. Sürenin sonunda önce ılık suyla durulayın sonra şampuanlama yapın.

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