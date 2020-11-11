Minestrone çorbası nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Minestrone çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sofralarında değişik bir lezzet isteyenler buraya! Sürekli olarak aynı çorbaları yapmaktan sıkıldınız mı? Bugün sizin için bambaşka bir çorba tarifi hazırladık. Bu çorba İtalyan mutfağına ait. Siz de sofralarınızda İtalyan mutfağına yer açmaya ne dersiniz? İşte bol vitaminli ve sağlıklı minestrone çorbasının malzeme listesi ve hazırlanışı! Bu lezzete bayılacaksınız!

Malzemeler:

1 adet büyük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı,1 yemek kaşığı domates salçası,1 adet orta boy kabak,1 adet orta boy havuç,1 adet orta boy patates,3 dal kereviz sapı,5 adet taze fasulye ya da bakla (arzuya göre),100 gram karnabahar,1 dal pırasa, 4 daltaze fesleğen,5 su bardağısıcak tavuk suyu,1/2 su bardağı meksika fasulyesi (arzuya göre kuru fasulye, önced,1 su bardağı boncuk makarna,1 çay kaşığı tuz,1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

1/4 su bardağıiri rendelenmiş parmesan peyniri

Yapılışı:

Malzemeler çok fazla ve karışık gözükse de yapılacak işlemler basit. Kuru soğanı kabuğunu soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu soyduktan sonra bıçağın tersiyle ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.Kabuğunu soyduğunuz patatesi iri küpler halinde doğrayın. Uç kısımlarını aldıktan sonra arzuya göre kabuğunu soyduğunuz ya da üzerini kazıdığınız kabak ve havucu patateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.Bol suda yıkadığınız kereviz sapları ve pırasayı incecik kıyın. Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın. Kılçıklarını temizlediğiniz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar halinde kesin. Fesleğen yapraklarını ayıklayın.Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin.Sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra domates salçasını ekleyin. Kısa bir süre kavurun.Pişme derecelerini göz önünde bulundurarak aralarda karıştırarak sırasıyla; doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilmiş Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencereye alın.Sebzelerin üzerini 2-3 parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak tavuk suyu ilave edip çorba karışımını 15-20 dakika kadar pişirin.Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber katıp çeşnilendirin. İncecik kıyılmış fesleğen yaprakları ve makarna ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika kadar pişirin.Makarnaları şişen ve fasulyeleri yumuşayan bol malzemeli sebze çorbasını arzuya göre rendelenmiş parmesan peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.