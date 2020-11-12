Oyuncu Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

Oyuncu Nesrin Cavadzade kendisi gibi oyuncu olan sevgilsi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı. Çift, Cavadzade'nin anne ve babasıyla Tarabya Kıyı Balık'ta yemek yedi.

"Çok mutluyuz"

Milliyet'te yer alan habere göre; İlişkilerini ileri bir noktaya taşıyan iki başarılı oyuncu, 2 gün önce bir aile yemeğinde buluştu. 2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını "Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım" diyerek cevapladı.

"Anne-baba olarak biz ilişkilerine karışmıyoruz"

Cavadzade'nin babası, kendisine yöneltilen "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusuna, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını verdi.

Hayranları fotoğraf çektirmeye çalıştı

Gökhan Alkan, "Evliliğe giden bir ilişki mi?" sorusunu ise, "İnşallah" diye cevapladı. Gökhan Alkan'ın aracına bindiği sırada kendisini yol üzerinde gören kadın hayranları, "Gökhan mı o? İnanamıyorum" diye çığlık atarak, fotoğraf çekmeye çalıştı.