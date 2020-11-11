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Arnavut kremi nedir evde nasıl yapılır yüzü beyazlatıyor!

Zaman zaman ciltte oluşan renk eşitsizliklerine karşı iyi gelen Arnavut kremini siz de evde kolayca yapabilirsiniz. İşte Arnavut kreminin püf noktaları!

Arnavut kremi nedir evde nasıl yapılır yüzü beyazlatıyor!
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Ciltteki renk eşitsizliklerine iyi gelen düzenleyici ve onarıcı etkisi olan arnavut kremini evde yapmanın püf noktalarını elmaelma.com okurları için hazırladık. Güneşe çıkarken çil sorunlarını düşünüp geri adım atanların kurtarıcısı olan ve ciltteki renk farklılıkları için alternatif çözüm üreten arnavut kremini evde yapmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz!

Arnavut kremini kimler kullanabilir?

Arnavut kremi dediğimiz aslında cilt tonunu beyazlatmak isteyenlerin vagzeçilmez krem listesi arasında bir numarada yer alıyor. Cildi beyazlatmak için kullanılmasının yanında ciltteki renk eşitsizliklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olan arnavut kremi Osmanlı döneminde göçmen kadınlarının cildine sürdükleri cilt beyazlatıcı krem olarak bilinmektedir.

Arnavut kremi aslında aklık kremi de denilen ve cildi beyazlatmak için kullanılan bir krem. Arnavut kremi kullananlar cildiniz beyazlatmak için bu kremi tercih ediyor. Arnavut kremi evde kolayca yapılabiliyor.

Malzemeler; Lanolin, vazelin, beyaz kil, arbutin yağı, neven yağı, portakal suyu.
 
Yapılış aşaması; Yarım çorba kaşığı lanolin ve vazelini eritin.

2 tatlı kaşığı portakal suyunu ve 2 tatlı kaşığı beyaz kili ekleyin. Daha sonra biraz kıvamı arttıktan sonra arbutin ve neven yağlarını da ekleyin. Karışımı ufak bir cam kavanoza veya plastik boş bir krem kutuya koyabilirsiniz. İşte ev yapımı arnavut kreminiz hazır! Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. 

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