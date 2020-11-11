Fazla su içmenin zararları neler böbrekleri yoruyor!

Su hepinizin de bildiği gibi hayat kaynağıdır ve vücudumuz için de en gerekli şeylerden biridir. Vücudumuz susuz kaldığı zaman birçok sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle uzmanlar düzenli olarak su içilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Peki az içmenin zararlarından hemen hemen hepimiz haberdarız. Ya fazla su içmek? Bunun insan sağlığına zarar verdiğini biliyor muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Fazla su yarardan çok zarar sağlıyor. Fazla su içmek zararlı mıdır? Fazla su içmenin zararlarını Dahiliye Uzmanı Dr. Ferit Arğun'dan öğrendik.

Su tüketiminde aşırıya kaçmayın!

Uzmanlar günde 1,5-2 litre civarında bir su tüketiminin kararında olacağını söylüyor. Ancak bu miktar bazı dönemlerde değişilik gösterebilir.Su tüketiminin değişiklik göstereceği konular; hava sıcaklığı, kişi metabolizması, günlük alınan besin miktarı, vücut kitle endeksi, yaşadığı bölgenin iklimi ve yaşam koşullarıdır. Normal koşullarda bol bol su içebilirsiniz. Ama bu miktarı 1,5-2 litre ile sınırlandırmanız yerinde bir karar olacaktır.

"Vücut fazla su tükettiğine dair bizi uyarmaz"

Vücudumuzda osmostat dediğimiz, vücutta olması gereken suyun seviyesini ayarlayan belirli reseptörler vardır. Bu reseptörler beyinde yer alıyor ve susama hissini oluşturuyor. Bu uyarılar olmadan yani susama hissi gelmeden su içtiğimizde vücudun bizi durduran bir mekanizması yok. Yani vücut susuzluğa karşı korunaklı ve su alınması uyarısı yapar ama fazla su tükettiğine dair bir uyarım yapmaz.

Fazla su içmek böbrekleri yoruyor!

Uzmanlara göre fazla su tüketimi psikolojik bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Alışkanlık halinde, sürekli 5-6 litre gibi su tüketildiğinde metabolizma bozulur, böbreği yorar ve böbreğin konsantrasyon yeteneğini bozabilir, fazla mineral kaybına neden olabilir.