Ispanaklı pasta nasıl yapılır malzemeleri nelerdir görüntüsüyle mest ediyor!

Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için ıspanaklı pasta tarifi hazırladık. Ispanaklı pasta mı olurmuş? dediğinizi duyar gibiyiz. Bütün önyargılarınızı kenara bırakın. Çünkü bu pastanın tadında ıspanaktan eser yok. Görüntüsüyle kilolarca antep fıstığından yapılmış hissi uyandırıyor. Adeta bir mutluluk kaynağı olan bu pasta tarifini denemeye nedersiniz? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile ıspanak tarifi!

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta,1 su bardağı toz şeker,1/2 çay bardağı süt,1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un,1 paket kabartma tozu, 300 gram ıspanak

Kreması için:

3 su bardağı labne peyniri,1 su bardağı pudra şekeri,1/2 su bardağı krem şanti

(toz halinde),1/2 su bardağı süt

Süslemesi için:

10 adetçilek

Nasıl yapılır?

Labne Peyniri, krem şanti, pudra şekeri ve sütü geniş bir kasede, pürüzsüz kıvama gelene kadar güzelce çırpıyoruz. Biz ıspanaklı pandispanyamızı hazırlarken krema daha koyu bir kıvam alması için buzdolabında bekleyecek.Ispanakları kaynar suya atıyoruz. 15-20 saniye bekledikten sonra suyunu süzdürerek bir kaseye aktarıyoruz. Üzerine soğuk, buzlu su ekleyerek soğutmakta fayda var. Böylece o yemyeşil rengi kaybetmemiş olacağız.Soğuyan ıspanakları rondoya alıyoruz. Güzelce parçalanması için bir miktar süt ekliyoruz. Ispanaklar püre haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz.Derin bir kasede yumurta ve şekeri, şeker eriyene ve karışım krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.Yumurta ve şeker karışımının içerisine sıvı yağ ve ıspanak püresini koyup karıştırıyoruz.Unu eleyerek karışımın içerisine koyduktan sonra sptaula yardımıyla karışıma yediriyoruz.Son kez mikserle güzelce çırptıktan sonra yağlanmış kelepçeli kalıbımızın içerisine ıspanaklı pandispanya harcımızı koyuyoruz.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ilk 20 dakika fırının kapağını hiç açmadan pişiriyoruz. Sonra kürdan yardımıyla içinin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Pişmediyse 10-15 dakika kadar daha pişiriyoruz. Pandispanyamız fırından çıktıktan sonra üst kısmını traşlıyoruz. Bu kısımdan çıkan kekleri, pastanın üzerinde değerlendireceğimiz için rondodan geçiriyoruz. Ortadan ikiye böldükten sonra kremayı ortasına ekleyip güzelce yayıyoruz. İkinci katı da üzerine koyup tekrar kremayı yayıyoruz. Rondodan geçirdiğimiz kek artıklarını üzerine serpiştiriyoruz. Çilekler veya dilediğimiz taze meyvelerle süsleyip pastamızı tamamlıyoruz.